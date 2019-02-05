Владимир Путин начал готовить послание Федеральному собранию

17:10, 05 февраля 2019, ПАИ

Подготовка очередного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началась, его дата будет объявлена позже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Работа над посланием началась. Работают и соответствующие подразделения администрации президента, привлекаются соответствующие ведомства и министерства. И сам президент уже работает над содержанием послания», - сказал Дмитрий Песков.

Отметим, что послание президента Федеральному собранию является ежегодным. Как правило, оно оглашалось в конце года. Но в 2017 году президент не выступал с посланием парламентариям, оглашение было перенесено на март 2018 года.

В предыдущие годы для заслушивания послания парламентарии приглашались в Кремль, но в марте 2018 года мероприятие прошло в Манеже. Это было связано с тем, что список приглашенных на послание был значительно расширен, а выступление президента сопровождалось использованием мультимедийных технологий, в частности, на больших экранах были продемонстрированы возможности новых российских разработок в сфере вооружения.