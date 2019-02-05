Иван Цецерский вручил благодарности сотрудникам псковской налоговой инспекции

17:26, 05 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский вручил сотрудникам Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области благодарственные письма и ценные подарки за большой личный вклад в защиту экономических интересов города Пскова и высокие показатели в служебной деятельности по итогам работы за 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, расширенное совещание в налоговой инспекции состоялось сегодня, 5 февраля.

В мероприятии также приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, и. о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова, и. о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по региону Юлия Шкляр, заместитель руководителя областного Управления УФНС Алексей Павлов, заместитель главы администрации Гдовского района по экономическим вопросам Инна Скерт.

Иван Цецерский поблагодарил работников инспекции за плодотворную работу и конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления. Он подчеркнул, что от объема налоговых сборов зависит наполнение городского бюджета, развитие псковской экономики, своевременное финансирование социальных программ, направленных на улучшение жизни горожан. Глава муниципалитета особо подчеркнул, что за 2018 год заметна положительная динамика благодаря высокому профессионализму, работоспособности и ответственности сотрудников налоговой инспекции.

Иван Цецерский поблагодарил Анну Кутузову за добросовестную работу в должности начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области и поздравил с назначением на должность руководителя Управления ФНС по Псковской области, отметив, что данное назначение является свидетельством ее высокого профессионализма. Также глава Пскова пожелал Юлии Шкляр успехов в работе, а всем налоговым инспекторам - целенаправленного достижения поставленных задач в профессиональной деятельности на благо укрепления экономической стабильности России.

Также к сотрудникам налоговых органов обратился Александр Братчиков. Он поблагодарил их за профессионализм, самоотдачу, добросовестный труд на благо города и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов на службе.

С докладом об итогах работы налоговых органов Псковской области за 9 месяцев 2018 года и основных задачах на 2019 год выступила Юлия Шкляр. Она рассказала о поступлениях в бюджеты всех уровней, динамике задолженности, работе с налогоплательщиками. Юлия Шкляр сообщила, что по итогам прошедшего года инспекция обеспечила положительную динамику поступления в бюджет Пскова. Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ составили 12 млрд 466 млн рублей, что на 1 млрд 141 млн рублей или на 10,1% больше в сравнении с 2017 годом. От налогоплательщиков города Пскова поступило 11 млрд 488 млн рублей, что составляет 92,2% в общем объеме поступлений. На сегодняшний день на налоговом учете в инспекции состоит более 10 тысяч юридических лиц, более 311 тысяч физических лиц, в том числе почти 7 тысяч индивидуальных предпринимателей.

По словам Юлии Шкляр, в 2018 году совместно с судебными приставами было осуществлено 40 рейдовых мероприятий. Наложены 233 ареста на имущество должников на 287 млн рублей. По сравнению с 2017 годом количество арестов увеличилось на 102 (на сумму 164 млн

рублей). Показатель эффективности произведенных арестов составил 34,2%, что на 9% превысило уровень 2017 года.

Также Юлия Шкляр рассказала, что продолжается переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Данная технология позволит удаленно зарегистрировать контрольно-кассовую технику через интернет, увеличить срок службы фискального накопителя онлайн-кассы нового образца, обеспечить прозрачность расчетов за товары, работы, услуги и возможность осуществлять налоговыми органами контрольно-надзорную функцию дистанционно.

В завершении своего выступления Юлия Шкляр озвучила основные приоритетные задачи на 2019 год. Она поручила инспекции усилить работу по ряду направлений, а также обеспечить мобилизацию всех имеющихся ресурсов для максимального поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе путем взыскания задолженности и повышения платежной дисциплины. Кроме того, она отметила, что необходимо добиться максимально возможного снижения продолжительности проведения выездных налоговых проверок, повысить эффективность проводимой работы с налогоплательщиками, обеспечить снижение совокупной задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.

Добавим, Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области - самая крупная инспекция области. Инспекция осуществляет налоговое администрирование Пскова, Псковского и Гдовского районов. В инспекции работают около 300 человек, из них почти 90% - женщины. Средний возраст работников инспекции - 37 лет, 30% специалистов - в возрасте до 30 лет. Все специалисты имеют высшее образование.