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Общество

Сигареты и спиртное пытался украсть пскович из магазина на улице Николая Васильева

4 февраля около 2:00 в Пскове сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, который пытался совершить кражу из магазина на улице Николая Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы, обнаружили следы проникновения, а внутри магазина - молодого человека, у которого в руках находился пакет с табачными изделиями и спиртными напитками. Злоумышленник был задержан, им оказался 18-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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