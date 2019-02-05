Сигареты и спиртное пытался украсть пскович из магазина на улице Николая Васильева

16:08, 05 февраля 2019, ПАИ

4 февраля около 2:00 в Пскове сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, который пытался совершить кражу из магазина на улице Николая Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы, обнаружили следы проникновения, а внутри магазина - молодого человека, у которого в руках находился пакет с табачными изделиями и спиртными напитками. Злоумышленник был задержан, им оказался 18-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.