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Общество

Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид

Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

По его словам, поисковую модель запустили во второй половине прошлого года. «Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в Интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией», — рассказал Валерий Лях и добавил, что после того, как робот зафиксирует подобную фирму, регулятор будет решать, легальна ли ее деятельность.

Валерий Лях также отметил, что поиском финансовых пирамид занимаются и в офлайне «с помощью граждан, средств массовой информации».

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