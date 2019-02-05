Более 500 псковичей обратились к приставам через портал госуслуг

17:32, 05 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году через сервис Единого портала государственных и муниципальных услуг с информацией по исполнительным производствам обратились 566 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В 2017 году число обращений составило 259, таким образом, популярность электронной услуги от Федеральной службы судебных приставов возросла в 2 раза.

«Преимуществами получения услуги в электронной форме являются - отсутствие необходимости личного посещения Федеральной службы судебных приставов и удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги. Но необходимо помнить, что получить предоставляемую ФССП России услугу могут только зарегистрированные на ЕПГУ пользователи», - уточнили в пресс-службе.

Для удобства граждан на официальном сайте ФССП России размещена видеоинструкция о регистрации и подтверждении личности на ЕПГУ. С порядком предоставления услуги можно также ознакомиться на официальном сайте ФССП России. Произвести оплату на ЕПГУ возможно с помощью банковских карт, через сервис Qiwi или распечатать квитанцию для оплаты в кредитной организации.