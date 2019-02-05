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Общество

Тур по новостройкам пройдет в Пскове 9 февраля

Желающих купить квартиру в Пскове приглашают в Тур по новостройкам 9 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Комсомольская правда – Псков».

Тур пройдет в ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10) и «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

«Участники тура смогут своими глазами увидеть планировки будущих квартир, побродить по ним, и выбрать желаемую, зная, какие виды будут открываться из ее окон, в какие часы солнце будет заглядывать в помещения», – рассказали в «Комсомольской правде – Псков».

Отмечается, что Туры по новостройкам удобны тем, что можно встретиться с представителями застройщика, расспросить об используемых при строительстве материалах, об особенностях конструкции дома, вытяжки, отопления, водоснабжения и водоотведения, последующего благоустройства дворовой территории и застройки прилегающих участков.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) состоится 9 февраля в 11:00. Записаться можно по телефону (8112) 702-042.

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