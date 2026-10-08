Школьники из Великих Лук собрали посылки для бойцов СВО

12:16, 08 октября 2026, ПАИ

Ученики школы № 16 имени генерала армии Юрия Якубова в Великих Луках присоединились к сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Акцию организовал городской Совет ветеранов, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Школьники вместе с родителями подготовили для бойцов необходимые вещи, сладости и продукты, а также написали письма и сделали поделки. К сбору подключилась и одиннадцатиклассница Камилла Соколовская, которая участвует в подобных акциях с этого года.

«Это хоть и небольшая помощь, но всё равно помощь. Это помогает солдатам не падать духом и понимать, что на родине их ждут, что их ценят», – рассказала школьница.

Для ребят также организовали встречу с представителями волонтерских объединений и участниками СВО.