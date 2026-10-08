Школа «Добро. Университета» для начинающих волонтёров пройдёт в Пскове

12:35, 08 октября 2026, ПАИ

Школа «Добро. Университета» для начинающих волонтёров пройдёт в Пскове с 1 по 3 ноября. Об этом ПАИ рассказали в региональном ресурсном центре «Добро.рф».

Мероприятие состоится в Доме молодёжи (улица Конная, 2). Участников ждёт образовательная программа: интерактивные лекции, мастер-классы, тренинги и практические занятия, которые помогут сделать первые шаги в мире добровольчества.

Наставники расскажут о направлениях волонтёрской деятельности, основах работы в команде и возможностях, которые открываются перед активными молодыми людьми.

Школа рассчитана на тех, кто только начинает свой путь в добровольчестве и хочет получить необходимые знания и навыки для участия в социально значимых проектах.

Регистрация доступна на сайте проекта.

Мероприятие организовано в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодёжь и дети».