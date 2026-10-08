Культура для молодых: «Пушкинская карта» интегрирована в нацпроект «Семья»

12:45, 08 октября 2026, ПАИ

С 2025 года реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошёл в национальный проект «Семья». Это решение закрепляет статус культурного развития молодёжи как одного из приоритетов государственной политики и подчёркивает неразрывную связь между доступом к искусству и благополучием современной семьи, сообщили ПАИ авторы инициативы.

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» – это масштабный социальный проект, финансируемый Правительством РФ и направленный на культурное развитие молодёжи. В рамках программы каждый пользователь получает карту платёжной системы «Мир» с депозитом, который можно потратить на покупку билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии и кинотеатры по всей России.

Кто может получить «Пушкинскую карту»?

Оформить «Пушкинскую карту» могут все, кто соответствует критериям программы.

Критерии для получения карты:

1. Гражданство РФ;

2. Возраст от 14 до 22 лет включительно;

3. Наличие паспорта РФ;

4. Подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги».

На этом требования заканчиваются. Чтобы сделать карту, не потребуются дополнительные справки, документы и не попросят оплатить пошлины.

Как оформить «Пушкинскую карту»

«Пушкинская карта» бывает виртуальной или физической – обе версии имеют одинаковый функционал и баланс.

Чтобы получить виртуальную карту:

скачайте приложение «Госуслуги. Культура» для iOS или для Android;

авторизуйтесь с помощью учётной записи от «Госуслуг»;

сделайте селфи и подтвердите свою личность;

выпустите карту.

Заказать физическую пластиковую карту можно в офисах ВТБ. Для её оформления понадобится паспорт, СНИЛС и номер мобильного телефона. Если выпущена виртуальная карта, получать физическую необязательно.

Какие мероприятия можно посетить по «Пушкинской карте»

На сегодняшний день в списке мест, куда можно купить билет по карте, более тысячи театров, музеев, концертных залов и библиотек по всей России. В их число входят не только федеральные, но и региональные и частные учреждения. С 2022 года картой можно оплатить и походы в кино.

Перечень событий, которые можно будет посетить по программе, доступен на сайте «Культура. РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура». В основном в него входят классическое и отечественное искусство, однако отбор прошло достаточное количество молодёжных и современных проектов. Каталог доступных мероприятий постоянно обновляется и увеличивается: с момента запуска программы пользователям доступны более 30 тысяч организаций культуры по всей России.

Сколько денег на «Пушкинской карте»

Номинал «Пушкинской карты» в 2026 году – 5 000 рублей. Эти деньги можно потратить только на посещение культурных учреждений, которые участвуют в программе.

Баланс карты нельзя пополнить самостоятельно: средства на неё зачисляет государство один раз в год 1 января. Если не израсходовать всю сумму до конца года, то остаток сгорит 31 декабря.

С 2022 года часть баланса в размере 2 000 рублей можно потратить на просмотр кино. В программе участвуют экранизации русской классической литературы, советская классика кинематографа, а также российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино.

Как купить билет

Нужно выбрать событие на сайтах организаций культуры и билетных сервисов и место в зале. Затем необходимо подтвердить заказ и выбрать «Пушкинскую карту» в качестве способа оплаты. Её номер и имя владельца вводятся в соответствующие графы, как при оплате обычной банковской картой онлайн.

Все билеты, купленные по «Пушкинской карте», – именные. Их нельзя подарить или передать другому – воспользоваться ими может только владелец. Однако если по какой-то причине не получится посетить культурное мероприятие, деньги можно вернуть. Для возврата средств необходимо обратиться к билетному оператору или в организацию, на сайте которой была совершена покупка. Вернуть билет можно в личном кабинете или через поддержку.