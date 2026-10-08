В Пскове полицейские провели правовой урок для студентов колледжа

12:50, 08 октября 2026, ПАИ

Правовой урок, направленный на повышение правовой грамотности несовершеннолетних, прошёл в библиотеке микрорайона Овсище в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Встреча прошла под девизом «Выбор есть всегда!». Полицейские совместно с Общественным советом при УМВД России по Псковской области и руководством библиотеки пообщались с первокурсниками Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Инспектор напомнила ребятам правила поведения в общественных местах и рассказала о наиболее частых правонарушениях среди подростков.

Особое внимание было уделено незаконному обороту наркотиков в молодёжной среде, правовым последствиям подобных преступлений, противозаконным способам заработка и рискам необдуманных действий в интернете.

Встреча прошла в формате живого диалога. Студенты активно задавали вопросы и обсуждали возможные жизненные ситуации.