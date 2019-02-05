300 юбилейных медалей «30 лет вывода Советских войск из Афганистана» планируется вручить в Псковской области

17:54, 05 февраля 2019, ПАИ

300 юбилейных медалей «30 лет вывода Советских войск из Афганистана» заказала администрация Псковской области. Аукцион на поставку опубликован на сайте госзакупок.

Медаль должна быть изготовлена из латуни (золотистого цвета), иметь форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне в центре будет рельефное изображение трех воинов на черном, красном и зеленом фоне, по окружности в верхней части– рельефная надпись «АФГАНИСТАН», в нижней части – рельефные изображение салюта и надпись «1979-1989». На оборотной стороне в верхней части предусмотрена рельефная надпись «30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИХ АФГАНИСТАНА», по левому краю - рельефное изображение тюльпана, внизу – рельефное изображение звезды. Макет медали необходимо согласовать с заказчиком.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 90 тыс. 201 рубль, средства будут выделены из областного бюджета.

Проведение аукциона запланировано на 18 февраля. Срок поставки медалей - в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.