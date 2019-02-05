0
20:09
Остерегаться сосулек советуют псковичам спасатели
18:07
Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег
17:58
Тур по новостройкам пройдет в Пскове 9 февраля
17:37
Цирковое шоу состоялось в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове
15:56
Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
14:32
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
14:29
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело
Еще новости
Общество

300 юбилейных медалей «30 лет вывода Советских войск из Афганистана» планируется вручить в Псковской области

300 юбилейных медалей «30 лет вывода Советских войск из Афганистана» заказала администрация Псковской области. Аукцион на поставку опубликован на сайте госзакупок.

Медаль должна быть изготовлена из латуни (золотистого цвета), иметь форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.  На лицевой стороне в центре будет рельефное изображение трех воинов на черном, красном и зеленом фоне, по окружности в верхней части– рельефная надпись «АФГАНИСТАН», в нижней части – рельефные изображение салюта и надпись «1979-1989». На оборотной стороне в верхней части предусмотрена рельефная надпись «30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИХ АФГАНИСТАНА», по левому краю - рельефное изображение тюльпана, внизу – рельефное изображение звезды. Макет медали необходимо согласовать с заказчиком.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 90 тыс. 201 рубль, средства будут выделены из областного бюджета.

Проведение аукциона запланировано на 18 февраля. Срок поставки медалей - в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Остерегаться сосулек советуют псковичам спасатели
05 февраля 2019
Остерегаться сосулек советуют псковичам спасатели
Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег
05 февраля 2019
Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег
Тур по новостройкам пройдет в Пскове 9 февраля
05 февраля 2019
Тур по новостройкам пройдет в Пскове 9 февраля
Цирковое шоу состоялось в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове
05 февраля 2019
Цирковое шоу состоялось в торговом комплексе «ПИК60» в Пскове
Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
05 февраля 2019
Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
05 февраля 2019
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских 4
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело
05 февраля 2019
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело 7
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия»
05 февраля 2019
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия» 1

Идет загрузка...