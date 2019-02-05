25 пожаров произошли в Пскове в январе

18:15, 05 февраля 2019, ПАИ

В январе в Пскове были зафиксированы 25 пожаров, из них 5 - в жилом секторе. Об этом заявил руководитель Комитета по ГО и ЧС Владимир Воробьев в ходе координационного совещания главы города Ивана Цецерского с должностными лицами администрации города по итогам работы в январе и задачам на февраль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Владимира Воробьева, за месяц в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Пскова поступили 3 тыс. 660 обращений граждан, из которых 2 тыс. 399 - по вопросам городского хозяйства, в том числе 216 - по снегоуборке улично-дорожной сети и дворовых территорий.

В ходе совещания Иван Цецерский поблагодарил структурные подразделения администрации города за конструктивную работу в прошлом месяце и особенную благодарность высказал в адрес начальника Управления культуры муниципалитета Юрия Мартынова и начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина за профессиональную работу в дни новогодних праздников. Глава Пскова также представил всем участникам совещания нового и. о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области Юлию Шкляр.

Обращаясь к собравшимся, Иван Цецерский подчеркнул, что основной задачей на февраль остается обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб, особенно в части уборки городских улиц и дворовых территорий от снега, а также очистке от сосулек и наледей крыш.

Как отметил глава администрации Александр Братчиков, муниципалитет в настоящее время плотно работает не только с подрядными организациями, но и с городским Управлением ГИБДД. Данная работа касается, в первую очередь, освобождения парковочных карманов и обочин от оставленных там и мешающих снегоуборочной технике автомобилей.

Из ключевых направлений работы муниципалитета на февраль Иван Цецерский также назвал подготовку города к проведению мероприятий патриотической направленности - празднования 30-летия вывода Советских войск из Афганистана, Дня памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления (ГРУ) и Дня защитника Отечества.

Кроме того, Иван Цецерский отметил, что город активно готовится к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

В свою очередь, руководители профильных управлений и комитетов доложили об итогах работы за январь и основных задачах на февраль.

Начальник Управления культуры муниципалитета Юрий Мартынов сообщил, что январь был насыщенным, было проведено несколько десятков мероприятий разного уровня: новогодние праздники, мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Особо участники совещания остановились на ситуации с ложными сообщениями о минировании учебных заведений города. Начальника УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин рассказал, что все оперативные службы отработали профессионально, проверка школ прошла быстро и качественно.

Завершая совещание, глава Пскова Иван Цецерский выразил благодарность сотрудникам всех городских служб за работу.