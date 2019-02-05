Больше 40 заявок рассмотрит конкурсная комиссия премии администрации Псковской области

17:56, 05 февраля 2019, ПАИ

На рассмотрение конкурсной комиссии премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2018 год поступили 43 заявки. Это на 10 больше, чем в прошлом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Больше всего соискателей в номинации «Журналистика» (23 заявки). По 6 заявок — в номинациях «Литература» и «Изобразительное искусство». Кроме того, члены конкурсной комиссии рассмотрят заявки, поступившие в номинациях «Театральное искусство» (4 заявки), «Музыкальное искусство» (1 заявка), «Сохранение объектов культурного наследия» (2 заявки). Каждая работа будет внимательно проанализирована.

В состав конкурсной комиссии вошли представители органов исполнительной власти и общественных организаций, известные деятели культуры и искусства, писатели, реставраторы и художники.

В прошлом году дипломы лауреатов премии за 2017 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил в рамках торжественного открытия года театра.

Отметим, что премии администрации Псковской области присуждаются с 1995 года за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектуры. С 2015 года добавлена дополнительная номинация — «Сохранение объектов культурного наследия».

С момента присуждения премии вручены около 340 индивидуальных и коллективных дипломов.