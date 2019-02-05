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Общество

Остерегаться сосулек советуют псковичам спасатели

ГУ МЧС России по Псковской области советует псковичам остерегаться сосулек, которые из-за перепадов температуры появились на крышах домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение», - отметили в МЧС.

Также в региональном ведомстве напомнили, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

Стоит также соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. «Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», - отметили спасатели.

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