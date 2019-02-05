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Общество

Противопожарный рейд прошёл в двух деревнях Красногородского района

5 февраля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главным специалистом сельского поселения «Красногородская волость» провел профилактический рейд в деревнях Залужье и Литвинка Красногородского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда специалисты осуществили подворовой обход домовладений, в рамках которых провели инструктажи в области пожарной безопасности и индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Кроме того, специалисты распространили листовки на противопожарную тематику. А также напомнили жителям телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

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