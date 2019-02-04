Директор музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова обратился за помощью к председателю Псковского областного Собрания

20:29, 05 февраля 2019, ПАИ

Мемориальный музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова не планируется включать в состав федерального Псковского объединённого музея – два усадебных комплекса Любенск и Вечаша могут стать филиалом учреждения культуры, расположенного в Москве. Об этом в ходе приёма граждан в Плюссе рассказал председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову директор музея, председатель Собрания депутатов Плюсского района Евгений Барканников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Нас не берут. Неужели Псковской области не нужен наш музей?» - поделился Евгений Барканников и рассказал, что директор Псковского государственного музея-заповедника Сергей Сарченков ознакомил его с документами. В настоящее время идёт разговор о том, что Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова может войти в состав Российского национального музея музыки, все существующие филиалы которого находятся на территории Москвы. Такая же судьба, по словам Евгения Барканникова, уготована Мемориальному музею-усадьбе М. П. Мусоргского.

«Мы, конечно, хотим остаться в составе псковского музея», - отметил Евгений Барканников и пояснил, что это более надёжный вариант с понятной перспективой. Но больше всего руководителя волнует, что в состав новой структуры подведомственное учреждение будет передаваться со всеми экономическими показателями, урезанными в годы безденежья до минимума. По типовому штатному расписанию в музее должно числиться 29 сотрудников, а в музее Римского-Корсакова, включающем два усадебных комплекса – а это две экспозиции, два ландшафтных парка, работает 10 человек, остальные были «оптимизированы». «У меня земли 55 гектаров, и один рабочий только, оборудование устарело. Неужели кто-то сюда приедет и будет заниматься нашими проблемами? Мы не верим в это», - отметил Евгений Барканников.

Руководитель также рассказал, что за все годы работы музей ни разу не сотрудничал с Российским национальным музеем музыки, а например, с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства ежегодно проходят совместные мероприятия, ведётся научная работа – это учреждение культуры ближе по духу, на счету у музейщиков немало успешных проектов. «Если уж нас кому-то надо передать, то лучше тем, с кем мы напрямую работаем долгие годы», - отметил директор филиала.

Кроме того, в документах о переименовании Псковского музея-заповедника, где содержалась информация о передаче филиалов, по словам Евгения Барканникова, ничего не было сказано о литературно-мемориальном доме-музее Ал. Алтаева (М.В. Ямщиковой) – единственная сохранившаяся в России деревянная усадьба Пушкинской поры находится по соседству в плюсской деревне Лог, неизвестна судьба Новоржевского краеведческого музея. «Что с ними будет? Останутся областными или станут муниципальными? Нам это тоже интересно»,- выразил обеспокоенность за судьбу коллег Евгений Барканников.

Александр Котов поддержал руководителя музея – до окончательного принятия решения коллектив должен иметь чёткое представление о перспективах. Председатель Собрания пообещал обсудить вопрос передачи музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в ведение учреждения культуры, не связанного с регионом, с органами исполнительной власти. «Если мы говорим об организации туристических потоков, логично всё оставить в составе одного учреждения», - согласился с Евгением Барканниковым Александр Котов.