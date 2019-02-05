Геннадий Григорьев об акции в Порхове, посвященной переходу на цифровое ТВ: Жители узнали информацию из первых уст

21:54, 05 февраля 2019, ПАИ

«Акция ГТРК в Порхове, посвященная переходу на цифровое телевещание, очень важна, так как она позволяет населению, получить информацию о подключении цифрового ТВ из первых уст», - заявил секретарь Порховского районного отделения «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Геннадий Григорьев рассказал, что во время акции специалисты рассказали местным жителям, что такое цифровое ТВ, для чего оно нужно и как им пользоваться, а также какую цифровую приставку необходимо покупать и как правильно её подключить.

«В рамках акции были разыграны 5 цифровых приставок для просмотра бесплатного цифрового эфирного телевидения: две от администрации области и три от местного отделения «Единой России», - отметил депутат и добавил, что вручил их победителям.

Геннадий Григорьев также сообщил, что во время акции зрителям презентовали цифровое ТВ, показав ролики, тем самым люди своими глазами оценили качество изображения. «Хорошо бы, чтобы и в других районах проводились такие мероприятия. И было бы правильнее, если бы такие акции проводились чаще, и не только по данной теме», - заключил депутат.

Напомним, совместная акция ГТРК «Псков», администрации Псковской области и областного радиотелевизионного передающего центра, посвященная переходу на цифровое вещание, прошла сегодня, 5 февраля, в кинозале Порховского музея.

Проведение акции запланировано с февраля по май в семи районах Псковской области. Следующее мероприятие, посвященное переходу на цифровое ТВ, состоится 15 февраля в Новосокольниках. Также на очереди Себеж, Гдов, Пушкинские Горы, Великолукский и Псковский районы.

Отметим, что особенности перехода региона с аналогового на цифровое вещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в ноябре прошлого года. В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволит существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, сэкономить частотный ресурс, а также предоставить возможность развития новых современных услуг.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.