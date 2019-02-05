Собрание членов региональной общественной организации «Медицинская палата» пройдёт в Пскове 21 февраля
21 февраля в 14:00 в Пскове в большом конференц-зале ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» (улица Малясова, 2, корпус 8, вход через «Центр здоровья») состоится общее собрание членов Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата».
Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, на собрании будет озвучен отчет председателя ПРОО «Медицинская палата» Сергея Калашникова о работе в 2018 году и перспективах на 2019 -2021 годы; пройдут выборы органов управления и контрольно-ревизионных в соответствии с новой редакцией устава; будет обсуждаться вопрос совершенствования организации медицинской помощи в рамках соглашения о сотрудничестве с комитетом по здравоохранению Псковской области; а также вопрос о членских взносах на 2019 год, порядке их уплаты.
Повестку общего собрания членов палаты можно посмотреть на сайте ПРОО «Медицинская палата».