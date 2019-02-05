Порховичи об акции, посвященной переходу на цифровое ТВ: Всё объяснили просто и понятно

23:33, 05 февраля 2019, ПАИ

Порховичи, ставшие участниками акции, посвященной переходу на цифровое ТВ, поделились своими впечатлениями, сообщает «ГТРК-Псков».

«Отличное мероприятие, прекрасный концерт. Все очень красиво, красочно, насыщенная программа. Объясняли все очень-очень хорошо, просто и понятно», - заявил гость акции «Цифровое телевидение в каждый дом» в Порхове Юрий Иванов.

«Нам очень нужна была приставка на дачу. И мама предложила мне прийти на акцию с бабушкой и попытать удачу. Кто же знал, что я на самом деле ее выиграю!» - прокомментировала победительница конкурса по розыгрышу приставок для приема цифрового ТВ Евдокия Алексеева.

Напомним, совместная акция ГТРК «Псков», администрации Псковской области и областного радиотелевизионного передающего центра, посвященная переходу на цифровое вещание, прошла сегодня, 5 февраля, в кинозале Порховского музея.

В ее рамках гостям рассказывали о программе перехода на цифровое телевещание и необходимости приобретения цифрового оборудования, консультировали, как самостоятельно подключиться к цифровому ТВ в домашних условиях, ГТРК «Псков» показал свои лучшие документальные фильмы и авторские проекты, а ансамбль русской музыки «Псков» исполнил яркие композиции вокальной и инструментальной музыки великих русских и современных композиторов.

Кроме того, 5 жителей Порховского района стали обладателями бесплатных цифровых приставок.

Приставки предоставила администрация Псковской области и местное отделение партии «Единая Россия» в Порхове.

Добавим, что проведение акции запланировано с февраля по май в семи районах Псковской области. Следующее мероприятие, посвященное переходу на цифровое ТВ, состоится 15 февраля в Новосокольниках. Также на очереди Себеж, Гдов, Пушкинские Горы, Великолукский и Псковский районы.

Отметим, что особенности перехода региона с аналогового на цифровое вещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в ноябре прошлого года. В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволит существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, сэкономить частотный ресурс, а также предоставить возможность развития новых современных услуг.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.