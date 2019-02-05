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Общество

Международный день бармена отмечается 6 февраля

6 февраля отмечается Международный день бармена (International Bartender's Day), пишет сalend.ru.

Дата праздника выбрана не случайно: 6 февраля - День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Он был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.

Русской православной церковью святой Аманд не почитается, но сам праздник — День бармена — в России прижился и с каждым годом становится все популярнее.

Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания в профмастерстве, розыгрыши для посетителей. Также тут можно услышать истории создания различных вин и других напитков и продегустировать их.

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