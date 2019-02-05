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Пенсионер получил ожоги на пожаре в Дедовичском районе

5 февраля в 10:52 в Дедовичском районе в деревне Большая Храпь сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 76-летний муж хозяйки дома доставлен в областную клиническую больницу с термическими ожогами головы и рук. Причиной пожара стало короткое замыкание  электропроводки.

В 17:08 в Великих Луках на улицы Дружбы в «Ауди 80» 1990 года выпуска выгорел моторный отсек, огонь повредил лакокрасочное покрытие. Причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке.

В этот же день в 9:50 в Пскове на улице Труда, 58 из-за неосторожного обращения с огнём горел мусор на открытой территории.

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