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Общество

Находящегося в федеральном розыске гражданина Молдовы задержали псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранца при пересечении государственной границы Российской Федерации, который находился в федеральном розыске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В международный автомобильный пункт пропуска Бурачки в Себежском районе на выездное направление прибыл гражданин Молдовы. При проверке документов выяснилось, что 44-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы Молдавии.

Он числится в розыске за совершение у себя на родине преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК Республики Молдова (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение телесного повреждения средней тяжести).

За совершение указанного преступления мужчине грозит по национальному законодательству наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.

Задержанного иностранца в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передали сотрудникам полиции Себежа для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

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