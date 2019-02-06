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Общество

В феврале работники прокуратуры проведут приёмы в МФЦ Пскова и Великих Лук

В феврале работники прокуратуры Пскова и Великих Лук проведут приемы граждан в многофункциональных центрах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В Пскове на улице Белинского, 77а приём граждан 7 февраля организует О. Панова, 14 февраля – И. Гиацинтова, 21 февраля – А. Герасимова, 28 февраля – Е. Пузанская. Часы приема - с 9:00 до 12:00.

Великолукские работники прокуратуры проведут прием граждан в МФЦ по адресу: Великие Луки, улица Ставского, 70. 7 февраля с жителями встретится Р. Федоров, 14 февраля – Д. Беляева, 21 февраля – М. Бабасиев, 28 февраля – И. Танцерева. Часы приема - с 9:00 до 12:00.

Мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением прокурора области от 12 февраля 2018 года № 139 «Об организации приема граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» и Соглашением прокуратуры Псковской области и Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» о взаимодействии.

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