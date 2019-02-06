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Общество

Программирование планируется ввести в начальных классах российских школ

Ученики начальных классов станут изучать программирование на уроках математики. Благодаря этому школьники смогут соответствовать требованиям современного технологического прогресса, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпросвещения.

Кроме того, компьютер потребуется учащимся и на других предметах — например, для набора текста или поиска сведений в Интернете. В настоящее время он используется лишь после пятого класса в рамках курса информатики.

В то же время эксперты опасаются, что нововведение отразится на развитии детей и вызовет у них привыкание к гаджетам. Также они напомнили о необходимости наличия у педагогов соответствующей квалификации.

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