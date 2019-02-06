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Общество

Определены задачи по работе гостиничного и ресторанного бизнеса в Пскове на 39-х Международных Ганзейских днях

Глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее совещание по обсуждению вопросов работы сферы гостеприимства во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени с 27 по 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К диалогу подключились представители сферы ресторанного и гостиничного бизнеса. В повестку дня были включены вопросы, касающиеся проведения конкурса на знак «Ганзейское гостеприимство», условий обучения для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса, а также условий участия представителей сферы общественного питания на территории Ганзейского пространства и вопросы соблюдения требований безопасности в местах массового пребывания людей в дни праздничных мероприятий.

Иван Цецерский подчеркнул, что на сферу услуг гостиничного бизнеса и общественного питания возлагается ответственная миссия, так как именно их сотрудники будут первыми встречать гостей города и создавать в дни праздничных мероприятий комфорт для псковичей и участников торжеств. Для стимулирования и поощрения лучших учреждений общественного питания и сферы услуг гостиничного бизнеса было принято решение провести конкурс на знак «Ганзейское гостеприимство». Таким образом, будут отмечены предприятия-лауреаты по двум номинациям «Места размещения» и «Услуги питания». 

Иван Цецерский также обозначил важность создания комфортных условий для всех участников ганзейских мероприятий во время организации точек общественного питания. Он подчеркнул, что по линии городских служб должны быть выполнены все необходимые согласования и подключения к инженерно- техническим сетям объектов торговли, которые будут размещены на Октябрьском проспекте, на берегу реки Великой и Псковы.

Также глава города дал поручение отделу потребительского рынка и услуг заблаговременно выполнить все согласования, а также предусмотреть график заезда машин технического сопровождения точек торговли, чтобы это не мешало проведению мероприятий и не нарушало установленные требования и нормы безопасности.

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Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова Определены задачи по работе гостиничного и ресторанного бизнеса в Пскове на 39-х Международных Ганзейских днях Парад водных видов транспорта на реке Великой хотят провести на Ганзейских днях в Пскове Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни «Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019 Соревнования по гребле хотят приурочить к Ганзейским дням в Пскове Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО) Молодая гвардия Ганзы
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