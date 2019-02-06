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Общество

Человекообразный робот-консультант появился в России

В России появился первый человекоподобный робот, способный выполнять несложную работу. Компания «Промобот», разработавшая машину, уже предлагает свое изобретение предприятиям в качестве консультанта, экскурсовода или консьержа, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что андроид способен распознавать лица людей, сканировать документы, избегать столкновений с другими объектами, вести беседы на разных языках с несколькими собеседниками и даже регулировать свой рост.

Батареи робота хватит на девять часов. Столько же потребуется и на ее подзарядку. При этом стоимость новинки составляет 1,2 млн рублей. Согласно подсчетам, работодатель сможет окупить затраты на него без учета ремонта не ранее чем через 28 месяцев.

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