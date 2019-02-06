Сбор биометрических данных в МФЦ хотят ввести в России

11:29, 06 февраля 2019, ПАИ

Сбор биометрических данных банковских клиентов в многофункциональных центрах (МФЦ) предложил проводить Ростелеком, сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что речь идет о слепках голоса и лица, которые граждане сдают с 1 июля прошлого года в кредитных организациях. В дальнейшем эти сведения позволят россиянам пользоваться услугами финансовых структур удаленно.

Однако новшество не пользуется большим спросом среди населения, отмечают эксперты. По их мнению, в первую очередь это связано с недостаточной информированностью граждан о возможностях, получаемых после сдачи биометрии. Кроме того, не все банки способны купить необходимое оборудование. По подсчетам Ассоциации российских банков, на создание одного офиса для сбора подобных сведений требуется 5 млн рублей.

При этом затратной окажется и модернизация МФЦ: государству придется выделить на это несколько десятков миллиардов рублей. Но, несмотря на это, участие госструктуры поможет привлечь новых потребителей, полагают эксперты банковской сферы. В этом случае центру следует передать и полномочия по сбору данных, добавили представители кредитных организаций.

Специалисты отметили важность защиты собранных сведений от мошенников. Сделать это можно путем введения единых требований к качеству для центров госуслуг и банков.