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Общество

Форум НКО поможет обзавестись полезными контактами, уверена Марина Борисенкова

«Любой форум - это всегда интересно, потому что означает новые знания. Можно познакомиться с людьми, обзавестись новыми контактами для будущей работы», - прокомментировала предстоящий форум социально ориентированных НКО председатель псковского областного отделения Всероссийского общества инвалидов, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

«Я к форуму подготовила несколько вопросов, которые мне будет полезно обсудить с коллегами. Они, в частности, касаются написания грантов и отчётности НКО», - уточнила Марина Борисенкова и добавила, что от их организации в мероприятии примут участие три человека.

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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