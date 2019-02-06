Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова

12:00, 06 февраля 2019, ПАИ

Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова. Такое решение было принято на совещании по обсуждению вопросов работы сферы гостеприимства во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Иван Цецерский подчеркнул, что для Пскова очень важно поддерживать историческую самобытность и продвигать сферу общественного питания и туризма.

Он напомнил, что в 2018 году Псков был включен в маршрут «Серебряное ожерелье России», и отметил, что запланировано использование символики данного маршрута на лучших отелях и гостиницах города, а также указание ее в буклетах и на информационных стендах для туристов. Еще одним знаком отличия и признания качества предоставляемых услуг станет знак «Ганзейское гостеприимство», право размещать который получат гостиницы и предприятия общественного питания, которые получат звание лауреатов конкурса.

18 февраля будет дан старт конкурсу на лучшее учреждение сферы гостиничного бизнеса, общественного питания и туристических услуг. Победителей будет оценивать экспертное жюри по критериям, в числе которых: наличие информационных буклетов и меню на разных языках, качество кухни, карта блюд, условия для комфортного пребывания гостей (в том числе и доступ в Интернет), а также наличие системы безопасности и пункта по оказанию первой медицинской помощи. Особое внимание при оценке будет уделяться и грамотности обслуживающего персонала, а также их знаниям по соблюдению правил безопасности и умению действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.