«Псковэнерго» завершает ликвидацию последствий снегопада

11:19, 06 февраля 2019, ПАИ

6 февраля ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и подрядные организации завершают работы по устранению последствий мощного снегопада, повлекшего за собой массовые гололедно-изморозевые образования на деревьях и линиях электропередачи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В отдельных случаях на выделенных участках линий энергетики производят краткосрочные отключения, необходимые для производства ремонтных работ. Сегодня по области для обеспечения временной подачи электроэнергии таким потребителям задействованы 10 передвижных резервных источников электроснабжения.

По информации Центра управления сетями «Псковэнерго», основная сеть работает по схеме, соответствующей нормальному режиму. Однако в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе, на предприятии сохраняется круглосуточный режим повышенной готовности.

Напомним, что с понедельника персонал «Псковэнерго» работает в круглосуточном режиме. В наибольшей степени от удара стихии пострадали Псковский, Печорский, Стругокрасненский и Плюсский районы. С первых часов непогоды аварийные бригады приступили к внеплановым обходам линий электропередачи, осмотрам энергообъектов в сложных погодных условиях. В лесу специалисты предприятия обивали снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением на воздушные ЛЭП из-за границ просек. Благодаря этому электросетевая компания не допустила отключений системообразующих линий в Псковской области.

Для минимизации последствий прохождения снежного циклона специалисты «Псковэнерго» организовали оперативное взаимодействие с Главным Управлением МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления, дорожными службами. Для того чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии потребителям, энергетики не прекращали работу в ночное время. Работники «Псковэнерго» устраняли обрывы провода, задействовали временные схемы на период проведения ремонтных работ, проводили оперативные переключения для выделения поврежденных участков и локализации аварий.

В общей сложности за это время на единый телефон «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» поступило 597 звонков от потребителей Псковской области о нарушениях электроснабжения.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо- Запада: 8-800-333-02-52, портал светлаястрана.рф.