0
16:35
Нинель Салагаева: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич не связано с деятельностью администрации Псковской области
21:16
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
12:47
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
20:58
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
02:11
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
17:12
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
17:06
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
Еще новости
Происшествия

«Псковэнерго» завершает ликвидацию последствий снегопада

6 февраля ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и подрядные организации завершают работы по устранению последствий мощного снегопада, повлекшего за собой массовые гололедно-изморозевые образования на деревьях и линиях электропередачи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В отдельных случаях на выделенных участках линий энергетики производят краткосрочные отключения, необходимые для производства ремонтных работ. Сегодня по области для обеспечения временной подачи электроэнергии таким потребителям задействованы 10 передвижных резервных источников электроснабжения.

По информации Центра управления сетями «Псковэнерго», основная сеть работает по схеме, соответствующей нормальному режиму. Однако в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в регионе, на предприятии сохраняется круглосуточный режим повышенной готовности.

Напомним, что с понедельника персонал «Псковэнерго» работает в круглосуточном режиме. В наибольшей степени от удара стихии пострадали Псковский, Печорский, Стругокрасненский и Плюсский районы. С первых часов непогоды аварийные бригады приступили к внеплановым обходам линий электропередачи, осмотрам энергообъектов в сложных погодных условиях. В лесу специалисты предприятия обивали снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением на воздушные ЛЭП из-за границ просек. Благодаря этому электросетевая компания не допустила отключений системообразующих линий в Псковской области.

Для минимизации последствий прохождения снежного циклона специалисты «Псковэнерго» организовали оперативное взаимодействие с Главным Управлением МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления, дорожными службами. Для того чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии потребителям, энергетики не прекращали работу в ночное время. Работники «Псковэнерго» устраняли обрывы провода, задействовали временные схемы на период проведения ремонтных работ, проводили оперативные переключения для выделения поврежденных участков и локализации аварий.

В общей сложности за это время на единый телефон «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» поступило 597 звонков от потребителей Псковской области о нарушениях электроснабжения.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо- Запада: 8-800-333-02-52, портал светлаястрана.рф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нинель Салагаева: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич не связано с деятельностью администрации Псковской области
05 февраля 2019
Нинель Салагаева: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич не связано с деятельностью администрации Псковской области 3
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
04 февраля 2019
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО) 4
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
02 февраля 2019
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
01 февраля 2019
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
01 февраля 2019
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса 5
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
31 января 2019
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
30 января 2019
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области 2
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
30 января 2019
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»

Идет загрузка...