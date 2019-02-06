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Общество

По два низкопольных автобуса для маломобильных групп населения выехали на маршруты № 22 и 30 в Пскове

Представители маломобильных групп населения микрорайона № 12 в Пскове обратились к депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову с вопросом доступности общественного транспорта. По их обращению депутат направил запрос в ГППО «Псковпассажиравтотранс» с просьбой вернуть на линию маршрутов №22 и 30 большие низкопольные автобусы, удобные для маломобильных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

И. о. директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец рассказал о том, что ранее маршруты №22 и №30 обслуживались автобусами большого класса общего типа, которые не были приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Процент выполнения рейсов по маршруту №22 составлял не более 92,1%, по маршруту №30 не более 57,3%. Это не позволяло жителям города и в частности, маломобильным группам населения планировать свои поездки с высокой степенью вероятности, в том числе в поликлинику.

В настоящее время разработаны новые расписания. Маршрут №22 обслуживается 6 автобусами, маршрут №30 - 5 автобусами. На эти направления поставлены по два автобуса большого класса «Волгабас-52700», которым могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья и мамы с колясками.

Узнать расписание движения отвечающих требованиям доступности автобусов №22 и №30, можно на сайте предприятия в разделе «Расписания», где они выделены красным цветом. «Однако не все маломобильные граждане регулярно пользуются интернетом, и во время движения по городу у граждан может не быть возможности посмотреть расписание онлайн. В связи с этим депутат вновь направил обращение в ГППО «Псковпассажиавтотранс» с просьбой обозначить отправления низкопольных автобусов на табличках, расположенных на остановках», - отметили в пресс-службе.

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