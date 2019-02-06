Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

11:08, 06 февраля 2019, ПАИ

Комитет по финансам Псковской области перечислил 314 млн рублей в государственное предприятие региона «Псковпассажиравтотранс». Безвозмездные поступления пойдут на погашение задолженности по налогам и страховым взносам предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Еще один транш в размере 50 млн рублей на решение существующих проблем транспортной компании будет направлен к концу этой недели.

Средства — часть поступлений из резервного фонда президента Российской Федерации, которые были выделены благодаря договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова с главой государства Владимиром Путиным.

ГППО «Псковпассажиравтотранс» — крупнейший перевозчик Псковской области, который обслуживает население города Пскова и 17 районов. На предприятии работает порядка 1,9 тыс. человек. Компания состоит из головного подразделения в Пскове и 14 филиалов, расположенных в районных центрах. Псковпассажиравтотранс обслуживает 400 автобусных маршрутов, в том числе 49 городских, 309 пригородных, 40 междугородних и 2 международных. Ежедневно автобусы выполняют более 3 тыс. рейсов и перевозят свыше 100 тыс. пассажиров.

Последние несколько лет предприятие находится в кризисной ситуации, а автобусный парк, работающий на городских маршрутах, требует полной модернизации. Для стабилизации ситуации областные власти оказывают комплекс мер поддержки предприятию, в том числе при поддержке федеральных властей.