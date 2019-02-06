Дмитрий Медведев включил Михаила Ведерникова в состав федерального оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

11:22, 06 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-йгвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, распоряжение об образовании оргкомитета во исполнение указа президента России подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В его состав вошли представители Государственной Думы и Совета Федерации РФ, главы ряда российских регионов, военно-патриотических и общественных организаций. Работу комитета возглавит заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Виктор Купчишин. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план памятных мероприятий.

Отметим, ранее по просьбе родителей погибших десантников и командования 76-й ДШД при администрации Псковской области был создан региональный оргкомитет по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты. Его работу возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, 1 марта 2000 года во время контртеррористической операции в Аргунском ущелье Чечни десантники псковской 6-йроты сдержали натиск двух тысяч боевиков. Тогда из 90 солдат и офицеров в живых осталось только шесть. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. Ежегодно в день гибели десантников в Псковской области проходят памятные мероприятия.