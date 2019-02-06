Первую партию свежих огурцов агрофирма «Победа» вырастит к концу февраля

13:45, 06 февраля 2019, ПАИ

Тепличный комбинат ЗАО «Агрофирма «Победа» в деревне Писковичи Псковского района уже в конце февраля планирует получить первую партию тепличных овощей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в настоящее время в теплицах предприятия полным ходом идет выращивание огурцов, томатов и зеленных культур.

Директор агрофирмы Виктор Гречин рассказал, что все 6 гектаров тепличного хозяйства заняты под производство. В этом сезоне комбинат планирует вырастить до тысячи тонн огурцов. По традиции, первые продажи свежего овоща начнутся в 20-х числах февраля.

К 8 марта на столах жителей Псковской области появится салат, петрушка, укроп и руккола местного производства. А в апреле на прилавки магазинов поступят первые партии томатов. Планируется вырастить от 500 до 800 тонн этого овоща красного и розового сортов в зависимости от погодных условий. К маю специалисты тепличного комбината подготовят для населения рассаду перцев и томатов.

Добавим, что в прошлом году производство овощей защищенного грунта в ЗАО «Агрофирма «Победа» составило порядка 1 тысячи 550 тонн при урожайности 25,8 кг/м².

Ранее сообщалось, что власти Псковской области окажут содействие тепличным комбинатам региона в связи со сложной финансовой ситуацией, сложившейся из-за подорожания энергоресурсов и ГСМ. С этой целью по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в региональную программу по развитию сельского хозяйства включены мероприятия по оказанию финансовой помощи тепличным предприятиям. В областном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.