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Общество

Составлен топ-10 лучших образовательных учреждений Псковской области

Составлен топ-10 лучших образовательных учреждений Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Великолукском медицинском колледже. Информационно-аналитические материалы подготовлены по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2018 года.

В десятку лучших вошли Великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Локнянский сельскохозяйственный техникум, Псковский медицинский колледж, Великолукский медицинский колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский кооперативный техникум, Псковский филиал Российской международной академии туризма, Псковский государственный университет, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия и филиал ПсковГУ.

Система критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров 2018 года включала в себя образовательную деятельность, международную деятельность, уровень подготовки выпускников образовательных программ СПО, инфраструктуру, финансово-экономическую деятельность, кадровый состав, трудоустройство выпускников образовательных программ СПО, реализацию программ ДПО, социальную ответственность.  

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