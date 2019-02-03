Футболисты клуба «Луки-Энергии» вышли из отпуска

15:18, 06 февраля 2019, ПАИ

На учебно-тренировочном сборе будет закладываться физическая база на весенний отрезок сезона. Занятия игроков будут чередоваться с тренировками в тренажерном зале учебно-спортивного комплекса ВЛГАФК и упражнениями на свежем воздухе на стадионе «Экспресс». Также футболисты под началом врача команды Евгения Дергачева пройдут медосмотр. Он определит физическое состояние каждого игрока и выдаст рекомендации тренерскому штабу.

Для укрепления двух позиций в команде клубом будут приглашаться игроки на просмотр. Четыре иногородних футболиста проведут уже первый сбор с «Луки-Энергией». Вместе с футболистами основного состава на учебно-тренировочный сбор приглашены три воспитанника великолукского футбола. На начальном этапе УТС командой будет руководить Евгений Лосев. Главный тренер команды Сергей Осадчук 3 февраля убыл на 12-дневную стажировку в турецкую Анталию в составе группы А-УЕФА, обучающихся в Академии тренерского мастерства.

На общем собрании генеральный директор «Луки-Энергии» Сергей Поварещенков напомнил футболистам задачу, поставленную на текущий сезон. Уточнил задачу на весенний отрезок ОЛИМП-Первенства России. Он также обозначил временные рамки учебно-тренировочных сборов.

Евгений Лосев подробно остановился на плане проведения сборов, распорядке дня и перечислил все мероприятия, в которых будут участвовать игроки в этот подготовительнотренировочный период.

В течение этого учебно-тренировочного сбора запланированы двусторонние игры на поле стадиона «Экспресс» и три контрольных выездных матча. Предварительная договорённость об играх достигнута с ФК «Смоленск», с которым «Луки-Энергия» сыграет в Смоленске 13 февраля. В Смоленске 16 февраля пройдёт и вторая контрольная игра. На этот раз соперником великолучан будет обнинский «Квант». В последний день первого сбора 23 февраля «Луки-Энергия» сыграет в Москве с ФК «Строгино». Если позволят погодные условия подготовить поле стадиона «Экспресс», то «Луки-Энергия» проведёт и один домашний матч. В роли спарринг-партнёра выступит или одна из псковских, или одна из смоленских команд.

В период футбольной паузы по взаимному согласию досрочно прекращены трудовые отношения с тремя футболистами. Команду покинули защитник Максим Булимов, полузащитник Сергей Миронов и нападающий Дмитрий Белевитин. Максим Булимов принял участие в трёх матчах первенства, выходя на замену, проведя на поле 30 минут. Ещё он выходил на замену в кубковом выездном поединке с «Автофаворитом».

Сергей Миронов принял участие в 10 матчах первенства. В шестом он выходил в стартовом составе и в четырёх на замену, проведя на поле 561 минуту. Дважды Сергей принял участие в кубковых матчах.

Дмитрий Белевитин принял участие в 23 матчах первенства. В том числе в 14 в нынешнем сезоне и в 9 в предыдущем. В 17 он выходил в стартовом составе и в 6 на замену, проведя на поле 1405 минут. За всё время Белевитин сумел только один раз поразить ворота соперника. В активе Дмитрия участие в четырёх кубковых поединках.