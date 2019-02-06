«Единая Россия» привлечет депутатов к контролю за реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

14:52, 06 февраля 2019, ПАИ

«Единая Россия» закрепит за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», конкретного депутата, чтобы отслеживать выполнение работ и расходование выделенных на них средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на заявление в рамках правительственного часа в Государственной Думе зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Владимира Афонского.

«Единая Россия» приняла решение о закреплении за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках нацпроекта, наших депутатов, членов фракций «Единой России» в региональных парламентах и местных советах, а также руководителей и активистов общественных организаций. Наша задача заключается не только в том, чтобы контролировать ход работ, но и вовлекать в эту работу жителей, обсуждать с людьми все возникающие вопросы», - сообщил Владимир Афонский.

Он уточнил, что всероссийский партийный контроль подразумевает, что депутатский корпус партии в регионах и муниципалитетах подключится к этой работе. «Это позволит отслеживать, как на местах выполняется национальный проект», – пояснил он.

Помимо этого, на федеральном уровне принято решения создать мониторинговые группы контроля, которые будут состоять из депутатов Госдумы и сенаторов.

«Результаты национальных проектов должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах. Для нас это - самое главное», - заключил парламентарий.

В свою очередь координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Псковской области, руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов заверил, что партпроект, который он курирует, безусловно, обеспечит на уровне региона контроль за проведением работ и расходованием средств в рамках национального проекта с созвучным названием. «Деньги нашему региону выделены немалые, что позволяет привести в порядок многие дороги и повысить их безопасность. Все работы должны быть выполнены вовремя и качественно, а автомобилисты должны ощутить реальный результат», - отметил он.

В 2019 году на «дорожный» нацпроект в Псковской области планируется направить порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета и 348 млн рублей — из областного. Для его реализации разработаны два региональных проекта.

В частности, проект «Дорожная сеть» направлен на ремонт, капремонт и реконструкцию автодорог. Серьезные работы ожидаются в Псковской городской агломерации, которая стала участником нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Псков — «ядро» агломерации. Также в ее состав входят муниципальные образования — «спутники» - Псковский, Островский, Печорский и Палкинский районы.

Кроме того, согласован региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», включающий в себя мероприятия по развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитию системы весогабаритного контроля и по расширению практики применения новых технологий и материалов в дорожном строительстве.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.