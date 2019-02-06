Новые фортепиано получат 24 детские школы искусств Псковской области

16:22, 06 февраля 2019, ПАИ

5 февраля состоялась поставка четырёх новых фортепиано отечественной фирмы «Михаил Глинка» в учреждения дополнительного образования Псковской области: в детскую школу искусств Порхова, Дновскую детскую школу искусств, Детскую музыкальную школу № 4 Пскова и в Дедовичскую детскую школу искусств. В ближайшее время в Псковскую область поступят ещё 20 новых фортепиано.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре региона, первый инструмент был доставлен в Детскую музыкальную школу №4 Пскова. «После распаковки фортепиано посмотрели преподаватели школы, настройщик. Это инструмент высокого класса, у него рояльный очень красивый звук. Для наших детей это замечательный подарок», - подчеркнула директор ДМШ № 4 Елена Иванова.

Отметим, что поставка организована в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о разработке правительством мер поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения организаций дополнительного образования.

Данное поручение президента исполняет министерство промышленности и торговли РФ. Список школ-получателей музыкальных инструментов определен министерством культуры РФ. Для организации производства музыкальных инструментов надлежащего качества к сотрудничеству с отечественными производителями привлечены ведущие мировые производители фортепиано. Фортепиано «Михаил Глинка» производятся в Санкт-Петербурге. Проект инструмента был разработан при сотрудничестве с чешской фабрикой C. Bechstein Europe, «визитная карточка» которой — фортепиано марки W. Hoffman.