2,5 года пристав удерживал доходы жителя Невеля с целью возмещения ущерба за вырубку леса

18:03, 06 февраля 2019, ПАИ

Житель Невеля полностью рассчитался со своим долгом за незаконную рубку леса по истечении 2,5 лет вычетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

На исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Невельского и Усвятского районов находилось исполнительное производство в отношении мужчины, которое было возбуждено ещё в июне 2016 года. Взыскатель по данному исполнительному производству - Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Житель Невеля занимался незаконной вырубкой леса и Невельский районный суд обязал его возместить 135 тыс. 797 рублей ущерба Невельскому лесничеству.

После уведомления должника об имеющейся у него задолженности и в целях применения к нему мер принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель обратил взыскания на все доходы должника, а также временно ограничил его право на выезд за пределы России.

Таким образом, денежные средства удерживались из доходов жителя Невеля на протяжении 2,5 лет, и только в январе 2019 года долг по данному исполнительному производству удалось полностью погасить.

В ведомстве отметили, что за 2018 год в сфере лесных отношений и за иные нарушения экологического законодательства судебные приставы УФССП России по Псковской области окончили 268 исполнительных производств, из них 162 на сумму 2 миллиона рублей были окончены фактическим исполнением. Всего взысканная сумма с учётом частичных проплат составила 4,2 миллиона рублей.