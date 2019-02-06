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Общество

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области активнее участвовать в жизни своих муниципалитетов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона активнее участвовать в жизни своих муниципалитетов. Об этом со встречи главы региона со студентами Пскова и Великих Лук в рамках проекта «Диалог на равных», которая проходит сегодня, 6 февраля, в проектном офисе #Команды2018 передает корреспондент Псковского агентства информации.

В качестве примера Михаил Ведерников привел Невельский район, где жители хотят организовать собственный проектный офис, а в Палкино, добавил он, такой работает уже год. По словам главы региона, главный залог успеха – активные люди. Он рассчитывает, что районные проектные офисы будут работать во взаимодействии с областным в Пскове. Эта площадка, как отметил Михаил Ведерников, станет основной для жителей и гостей региона, которые хотят «сделать что-то полезное для области».

«Это будет хорошая пирамида, которая позволит нам привлекать дополнительные средства и создавать возможности, чтобы делать нашу область такой, какой мы хотим видеть», - сказал Михаил Ведерников.

Студентка Великолукской сельскохозяйственной академии попросила губернатора помочь с транспортом для организации выездного мероприятия. Михаил Ведерников отметил, что недавно был закуплен автобус на 19 мест, и чтобы им воспользоваться, нужно обратиться к руководителю проекта #Команды2018 Дарье Яковлевой.  В планах, добавил глава региона, стоит покупка еще одного автобуса, который отвечал бы требованиям перевозки людей с ограниченными возможностями. Он предположил, что один из автобусов можно было бы оставить в Великих Луках.

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