Авиарейс «Псков - Сочи» планируется запустить в июне

17:14, 06 февраля 2019, ПАИ

Авиарейс «Псков - Сочи» планируется запустить в июне, регулярное авиасообщение с Москвой и рейс до Краснодара - в апреле. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече со студентами из Пскова и Великих Лук в рамках проекта «Диалог на равных» в проектном офисе #Команды2018 сегодня, 6 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению главы региона, это будет удобно для жителей области и станет дополнительной возможностью для привлечения туристов. Он отметил, что один из основных результатов работы за 2018 год – это повышение транспортной доступности региона: возобновление авиасообщения с Москвой, запуск скоростного поезда по маршруту «Псков – Санкт-Петербург».

Губернатор пояснил, что по четвергам уже многие люди прилетают в Псков, смотрят достопримечательности региона и в воскресенье улетают обратно.

«Я думаю, что мы все современные вызовы должны принимать. И работать не над тем, чтобы ограничивать возможности, а давать максимум возможностей. И делать так, чтобы условия в регионе становились конкурентоспособными», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что функционирует фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», который учрежден по согласованию с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и другими институтами для поддержки общественных инициатив.