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Общество

Михаил Ведерников: Первоочередная задача - привести Псков в порядок к Ганзейским дням

«Первоочередная задача - привести Псков в порядок к Ганзейским дням, а не просто провести «грандиозный праздник», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече со студентами 6 февраля в рамках проекта «Диалог на равных». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что многое уже сделано, но есть и над чем работать. В этом, по его словам, помогает поддержка федерального центра, так, в скором будущем, в Псков из бюджета страны должны поступить ещё 300 млн рублей на ремонт и обновление фасадов.

Еще одна задача - сделать традиционным праздник хорового пения в Пскове. Такой фестиваль пройдёт в рамках Ганзейских дней в июне, а затем станет ежегодным. Третья задача, обозначил губернатор, - показать весь инвестиционный потенциал региона, поэтому состоится и экономический форум ганзейских городов.

Студент уточнил у губернатора, станут ли Ганзеские дни причиной переноса выпускных и экзаменов в школах и вузах. Михаил Ведерников ответил, что, по его мнению, переносить выпускные не стоит, так как «все планируют отпуск» с их учетом. Глава региона отметил, что жители максимально не должны испытать никакого дискомфорта и беспокойства относительно грядущего праздника.

Кроме того, молодой человек рассказал об идее сделать летом большой студенческий праздник по аналогии со школьными выпускными. Михаил Ведерников одобрил эту затею и предложил подумать в этом направлении.

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