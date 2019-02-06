Турпоток из Китая намерены привлечь власти Псковской области

17:51, 06 февраля 2019, ПАИ

Привлечь туристический поток из Китая намерены власти Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 6 февраля, на встрече со студентами из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга в рамках проектах «Диалог на равных», заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, в ближайшее время туристические возможности региона планируется презентовать в Китае. «Для экономики Псковской области необходимо использовать этот потенциал. С традиционными туристическими маршрутами их маршруты пересекаться не будут, у них «красный путь», им интересен Ленин и всё, что с ним связано», - добавил губернатор.