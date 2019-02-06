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Общество

Губернатор о ситуации с ТКО: Если не принять меры сейчас, то внуки не смогут выйти прогуляться в лес

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что если не принимать необходимых мер по ситуации с твердыми коммунальными отходами в регионе, то из-за несанкционированных свалок «внуки не смогут выйти прогуляться в лес». Об этом со встречи главы региона со студентами в рамках проекта «Диалог на равных», которая проходит сегодня, 6 февраля, в проектном офисе #Команды2018 передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, мусорная реформа – не новация Псковской области, решение затронуло все регионы России. С 1 января региональный оператор приступил к работе по вывозу мусора. Губернатор также отметил, что сейчас где-то наблюдаются определенные сбои, но при необходимости можно обратиться на горячую линию, региональный оператор реагирует на все просьбы.

Глава региона также напомнил, что порховский полигон будет закрыт сразу же, как только будут открыты два экотехнопарка. По словам Михаила Ведерникова, несколько площадок уже прорабатываются. Он также добавил, что не все контейнерные площадки сейчас можно оборудовать из-за снега, но пообещал, что они будут приведены в порядок весной.

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