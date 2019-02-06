Важно сделать так, чтобы псковичи получали качественную медпомощь, - Михаил Ведерников

17:35, 06 февраля 2019, ПАИ

«Важно сделать так чтобы наши люди получали качественную мед помощь, и система должна быть выстроена так, чтобы неотложная помощь, первая помощь и первичные консультации были в шаговой доступности у населения», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи со студентами Пскова и Великих Лук в рамках проекта «Диалог на равных», которая проходит сегодня, 6 февраля, в проектном офисе #Команды2018, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, больницы в муниципалитетах больше закрывать не планируется. Он считает, что оптимизация должна быть рациональной, и все что можно было оптимизировать уже оптимизировано.

Глава региона заверил собравшихся, что областные власти будут уделять внимание техническому состоянию социальных объектов, наличию в них необходимого оборудования. Михаил Ведерников также напомнил, что в 2018 году в регионе были открыты и переоборудованы ФАПы в сельских населенных пунктах, в этом году планируется оборудовать ФАПы еще в нескольких населённых пунктах.

Губернатор попросил давать объективную информацию о проблемах на местах. По его словам, власти будут реагировать оперативно.