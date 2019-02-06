Михаил Ведерников: Угроза банкротства Псковпассажиравтотранса миновала

17:41, 06 февраля 2019, ПАИ

Угроза банкротства ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» миновала, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече со студентами из Пскова и Великих Лук в рамках проекта «Диалог на равных» в проектном офисе #Команды2018 сегодня, 6 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, 15 февраля предприятие могло быть объявлено банкротом, но благодаря поддержке президента России Владимира Путина были получены средства из федерального бюджета, которые уже переведены на счета Псковпассажиравтотранса.

Михаил Ведерников добавил, что нет задачи сохранить предприятие в том виде, в котором оно сейчас, а есть задача обеспечить жителей и гостей области качественными пассажирскими перевозками, установить экономически обоснованный тариф, сохранить льготы на перевозки и рабочие места. Он пояснил, что возможно акционирование Псковпассажиравтотранса: есть две компании, которые «готовы зайти», одна из них обещает поставить в Псков 140 новых автобусов в течение года.

Михаил Ведерников пояснил, что какая форма собственности будет у компании, пока не решено, в настоящее время разрабатывается концепция дальнейшего развития Псковпассажиравтотранса. «Никаких радикальных решений мы принимать не будем», – заверил он.

В ходе беседы студентка из профсоюзного движения затронула тему льготных проездных для студентов, попросив не поднимать их стоимость. Михаил Ведерников согласился, что данная тема заслуживает внимания. По его словам, в настоящее время разрабатывается новая тарифная политика предприятия, которая обязательно будет предусматривать льготы для пожилых людей и студентов, а также возможность приобретения «билета выходного дня» для всех желающих.