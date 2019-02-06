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Общество

Офис #Команды2018 будет помогать в подготовке заявок на гранты

Специалисты проектного офиса #Команды2018 в Пскове будут помогать общественным организациям и активистам составлять заявки на получение грантов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи со студентами в рамках проекта «Диалог на равных», которая состоялась сегодня, 6 февраля, в проектном офисе #Команды2018, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, для администрации Псковской области важно, чтобы заявки составлялись правильно.

Кроме того, как отметил Михаил Ведерников, очень важно, чтобы организации грамотно смогли потом отчитаться по реализации проектов на средства гранта. Для этого в проектном офисе появится бухгалтер, который поможет все подсчитать, добавил глава региона.

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