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Общество

Проект «Нам это нужно» запустил учебный центр «ЗНАНИЯ»

Учебный центр «ЗНАНИЯ» продолжает проводить и разрабатывать социальные акции и мероприятия направленные на улучшение качества жизни, привлечение внимание общественности к одиноким и не только пожилым людям Псковской области.  На сегодняшний день, активно существуют и реализуются два  социально –образовательных проекта: «Университет пожилого человека» (досуг и образование пенсионеров) и «Знание без границ»  (проект для людей с ограниченными возможностями по слуху).  С конца прошлого года стартовал новый проект, направленный на поддержку, помощь и привлечение общественного внимания к проблемам престарелых и инвалидов из домов-интернатов Псковской области.

Идея проекта родилась в процессе реализации социально-благотворительной акции «От деда к деду». В  период поездок по домам престарелых  мы «прикипели» к дедушкам и бабушкам и решили продолжить участие  в их судьбе и помогать во всех начинаниях. За время акции мы прониклись их проблемами, узнали  что именно им необходимо, в чём они нуждаются. Оказалось, что судьбы этих людей очень разнообразны, а иногда и невероятно интересны.

Новый социальный проект направлен на то, чтобы повысить качество жизни  пожилых людей в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также на то, чтобы дать почувствовать им, что они нужные, родные нам люди и нам очень важен каждый из них. Проект получил название - «НАМ ЭТО НУЖНО».

На сегодняшний день Учебный центр «ЗНАНИЯ» взял под свое «крыло» три дома-интерната, которым будет оказываться помощь и внимание на регулярной основе. В их число попали: Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Воронцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Кроме того, Учебный центр «ЗНАНИЯ» совместно с фондом «Старость в радость» будет продолжать оказывать помощь двум интернатам из поселка Локня: Локнянскому психоневрологическому интернату и Локнянскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Основные задачи и миссия проекта «НАМ ЭТО НУЖНО»:

Досуг — поездки в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, концерты и мероприятия со звездами, письма одиноким пожилым людям от жителей Псковской области, психологическая поддержка, творческие мастер-классы и т. п.

Помощь в ремонте и обустройстве территории.

Привлечение общественного внимания к проблемам людей пожилого возраста оказавшихся в домах-интернатах.

Привлечение партнёров и единомышленников из числа простых жителей и организаций Пскова и области. Как показала практика, вместе мы можем гораздо больше, чем по одному.

Мы считаем, что все люди, которые оказались вне родных стен, заслужили достойную жизнь в старости. Все пожилые люди в домах-интернатах и не только, нуждаются в определенной помощи, и мы будем её оказывать. Учебный центр «ЗНАНИЯ» в рамках проекта «НАМ ЭТО НУЖНО» планирует делать все возможное, чтобы сформировать условия, которые позволят направить все необходимые ресурсы общества и органов власти на улучшение качества жизни пожилых людей нуждающихся в помощи.

Личный успех, счастье, здоровье и перспективы развития отдельного человека неотделимы от состояния общества. Мы хотим объединять людей, способных направить  собственный потенциал личности на достижение общественно-значимых целей, а именно на помощь и поддержку пожилым. Предлагаем реальную возможность влиять на события и менять вектор социального развития. Сотрудничество с нашей организацией в рамках социального проекта «НАМ ЭТО НУЖНО» может стать для Вас одним из ключевых выборов Вашей жизни и, меняя жизнь пожилых к лучшему, возможно и ваша жизнь станет интереснее и насыщеннее.

Приглашаем к сотрудничеству:

- актёров, певцов, просто творческих людей;

- волонтеров для прогулок с пожилыми людьми;

- организации для совместных закупок подарков;

- простых не равнодушных жителей Пскова и области.

Нам НЕ нужны денежные средства, нам нужны реальные люди с желанием помогать и заботиться о пожилых людях, попавших в дома-интернаты.

План реализации мероприятий (поездок) на 1 квартал 2019 года:

19 февраля - Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Поездка посвящена 8 марта и 23 февраля. Планируется проведение праздничного мероприятия и вручение подарков. Приглашаем к сотрудничеству организации, которые занимаются цветочным бизнесом для того, чтобы поздравить цветами женскую половину дома престарелых с 8 марта.

2 марта - Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов

 Поездка посвящена 8 марта. Планируется организация и проведение концертной программы. В связи, с чем ищем таланты: песни, стихи, музыканты. А так же планируется фото-сессия, для которой необходима подготовка моделей. Приглашаем к сотрудничеству фотографов, визажистов и парикмахеров для проекта к 8 марта «Красота в возрасте». Также, приглашаем к сотрудничеству организации, которые занимаются цветочным бизнесом для того, чтобы поздравить цветами с 8 марта женскую половину дома престарелых.

11 марта - Воронцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Собираем книги, сканворды, кроссворды, одежду женскую больших размеров – 66-68. Планируется организация и проведение концертной программы. В связи, с чем ищем таланты: песни, стихи, музыканты.

12 марта  - Локнянский психоневрологический интернат.

Примем одежду для проведения акции Free market.

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