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Общество

Противопожарный рейд прошел в деревне Ждани Стругокрасненского района

Сегодня, 6 февраля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с главой Стругокрасненского района Александром Волковым и главой сельского поселения «Марьинская волость» в целях обеспечения пожарной безопасности, а также в рамках профилактической операции «Отопительный сезон» провели в деревне Ждани профилактический рейд.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе дворовых обходов были распространены листовки о соблюдении требований пожарной безопасности, предъявляемых к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрооборудованию. Гражданам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок.

Дополнительно жителям населенного пункта напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и Стругокрасненского района, а также с основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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