Контрольно-счетная палата: Управление капитального строительства Пскова обладает признаками банкрота

19:30, 06 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 6 февраля, в Пскове состоялось заседание коллегии Контрольно-счетной палаты (КСП) города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на заседании были рассмотрены результаты выездной проверки муниципального предприятия города Пскова «Управление капитального строительства» по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности в 2017-2018 годах.

В ходе проведения контрольного мероприятия были проанализированы все этапы строительства многоквартирного дома по адресу: Псков, Зональное шоссе, 5, от заключения договора на аренду земли до ввода объекта в эксплуатацию, а также весь процесс реализации квартир. По оценке специалистов, финансовым результатом строительства дома является убыток в размере 1 млн 846 тыс. 900 рублей. По информации КСП, во втором полугодии 2018 года УКС не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность за исключением претензионно-исковой работы, связанной с обязательствами предприятия, а по состоянию на конец 2018 года УКС является неплатежеспособным и обладает признаками банкрота, так как у предприятия отсутствует источник для получения доходов.

КСП Пскова неоднократно обращала внимание администрации города на существование проблем в УКС, на финансовое состояние (вероятность банкротства), наличие просроченной кредиторской задолженности и т.д. По итогам заседания администрации города Пскова предложено рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании предприятия и источниках финансирования операционных расходов предприятия.

Выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Пскова, за период 2017 - 2018 годы включала в себя анализ правомерности и эффективности использования муниципального имущества, а также фактическое исполнение представлений, выданных КСП ранее.

В ходе проверки предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и подведомственных Управлению образования, было установлено, что в проверяемом периоде предоставляли в аренду муниципальное имущество 46 учреждений (28 дошкольных учреждений, 16 общеобразовательных и 2 учреждения дополнительного образования). В результате проверки всех договоров аренды муниципального имущества, заключенных учреждениями, выявлены общие системные нарушения характерные практически для всех учреждений. Например, в заключенных договорах аренды отсутствуют обязательные условия, на которых Псковская городская Дума дала согласие заключать данные договоры, а должностные лица учреждений не проводили претензионную работу по организации своевременной оплаты и не применяли штрафных санкций за несвоевременные платежи.

Кроме того, в ходе проверки выявлены случаи использования муниципального имущества по истечении срока действия договоров. Некоторые учреждения показывают низкую исполнительскую дисциплину, формальное отношение к договорам по аренде муниципального имущества, игнорирование решений Псковской городской Думы в отношении условий заключения договоров на аренду муниципального имущества.

Отмечалось, что ранее выявленные нарушения исполнены не в полном объеме Центром образования «Подросток», Гуманитарным лицеем и средней общеобразовательной школой №24 имени Л. И. Малякова.

По результатам рассмотрения вопросов проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования, было принято решение направить представления в адрес администрации города Пскова, в адрес начальника Управления образования и в адреса директоров образовательных учреждений.

В мероприятии приняли участие глава города Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, председатель КСП Василий Гончар, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин, руководители управлений администрации города, аудиторы и специалисты.